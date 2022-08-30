Евросоюз заполнит газохранилища на 80% на два месяца раньше плана

Хранилища Евросоюза будут заполнены газом на 80% до ноября, то есть примерно на два месяца раньше, чем планировалось. Об этом в ночь на вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Евросоюз планирует заполнить подземные газохранилища (ПХГ) на 80% к 1 ноября. 27 августа данный показатель составлял 79,4%. Польша заполнила ПХГ почти на 100%, Португалия - полностью, Италия - на 81%, Венгрия - на 62%, а Болгария - на 60%. Германия, как заявлял министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, достигнет намеченных 85% в сентябре. Как информировала исполнительный вице-президент энергетического концерна Engie ("Энжи") Клэр Вейсанд, более 90% хранилищ Франции заполнены газом. Топлива республике должно хватить, чтобы пережить зиму, если температура будет не очень низкая.

Агентство считает, что такие запасы помогут нивелировать возможные перебои с поставками ПГ в Европу в условиях санкций против России и обеспечат от 25% до 30% топлива, необходимого во время зимнего отопительного сезона.