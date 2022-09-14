Азербайджан заинтересован в реализации совместных с ВБ «зеленых» проектов - Микаил Джаббаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в реализации совместных со Всемирным банком «зеленых» проектов.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, Всемирный банк внес большой вклад в развитие экономики Азербайджана.

«Азербайджан сотрудничает с ВБ по пяти приоритетным направлениям, в том числе по проектам восстановления освобожденных территорий. Это «зеленые» проекты, создание возобновляемых источников энергии и некоторые другие», - сказал Джаббаров.

Также министр отметил, что в Азербайджане уделяется большое внимание сектору производства водорода, и в этом направлении страна сотрудничает с международными организациями.

«Для привлечения в страну частных инвестиций и эффективного использования государственных средств необходимо разрабатывать новые механизмы и формировать новую среду», - отметил министр экономики.

Он выразил надежду, что сотрудничество ВБ с Азербайджаном продолжится и в будущем.