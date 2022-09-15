Молдова ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа - Майя Санду

БАКУ /Trend/ - Молдова ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала телеканалу TV8 Президент Молдовы Майя Санду.

«Альтернативные источники газа найти не сложно. Сложно найти газ по приемлемой цене. Правительство ведет переговоры с Румынией и Азербайджаном. Это возможно с технической точки зрения, этот газ сможет дойти до всех районов Молдовы. Но опять же все зависит от цены», - пояснила она.

Как ранее сказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, страна потребляет около 3 миллиардов кубометров газа в год.

«Мы хотели бы подписать контракт на получение газа в диапазоне от 1 до 3 миллиардов кубометров в год», - отметил он.

По словам Спыну, у Молдовы имеются запасы в 35 миллионов кубометров газа, и зимой этого объема хватит максимум на десять дней.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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