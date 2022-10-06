«Зеленая» энергия из Карабаха будет поставляться на Абшерон - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - «Зеленая» энергия из Карабаха будет поставляться на Абшерон.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«В соответствии с проектом, который мы реализуем с bp, «зеленая» энергия, которая будет производиться на освобожденных землях, будет транспортироваться на Абшеронский полуостров, где bp будет использовать ее для декарбонизации нефтегазового сектора», - сказал он.