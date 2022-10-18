Греция заинтересована в расширении мощностей Южного газового коридора - Костас Скрекас (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Греция заинтересована в расширении мощностей Южного газового коридора.

Об этом, как сообщили во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана, сказал министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Он отметил, что Южный газовый коридор имеет большое значение для Греции с точки зрения источников газа и диверсификации маршрутов и выразил большую заинтересованность в расширении проекта и увеличении объемов газа.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, вытекающие из энергетического сотрудничества двух стран.

Парвиз Шахбазов рассказал о работе, проделанной в рамках процесса перехода на "зеленую" энергию в соответствии с современными вызовами, проинформировал о месторождениях и запасах газа в стране в контексте удвоения объемов экспорта газа в Европу в рамках меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС в области энергетики.

По словам министра, Азербайджан в будущем планирует начать экспортировать в Европу "зеленую" энергию.