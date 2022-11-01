В одной из областей Казахстана построят НПЗ средней мощности

БАКУ /Trend/ - В Улытауской области Казахстана построят нефтеперерабатывающий завод средней мощности.

Об этом в ходе презентации комплексного плана развития области до 2026 года сказал аким области Берик Абдыгалиулы, передает Trend во вторник со ссылкой на правительство.

Сообщается, что проект плана был разработан по поручению главы государства. На реализацию плана развития планируется привлечь порядка 1,4 трлн тенге инвестиций, что позволит выполнить более 120 мероприятий в различных сферах.

Так, будет запущено 9 новых заводов и промышленных комплексов, 11 инвестиционных проектов по производству и переработке сельхозпродукции. В сфере жилищно-коммунального хозяйства планируются строительство и модернизация 130 км теплосетей, 300 км водопроводных сетей и 127 км сетей водоотведения.

Отмечается, что особое внимание будет уделено интенсивному развитию металлургической промышленности и сельского хозяйства. Так, за счет частных инвестиций предусматривается строительство нефтеперерабатывающего завода средней мощности, биоэлектростанции и химического завода.

Кроме того, в сфере энергетики предусматриваются строительство ТЭЦ-2 в Жезказгане и модернизация тепловой станции №1 в Сатпаеве.