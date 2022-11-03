Нефть подешевела на ожиданиях снижения спроса на сырье

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно опускаются, поскольку инвесторы оценивают с чуть большей вероятностью будущую глобальную рецессию и снижение спроса на сырьё. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментария эксперта.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,38%, до 96,79 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,57%, до 89,49 доллара.

Рынки оценивают вероятность возникновения экономической рецессии в свете очередного повышения учётной ставки в США на 0,75 процентного пункта, до отметки в 3,75-4% годовых. Федеральная резервная система также отметила, что и дальнейшее повышение ставки будет уместно.

Ожидание дальнейшего повышения банковских ставок, "вероятно, создаст препятствия для сырьевых рынков в ближайшем будущем, несмотря на конструктивные фундаментальные факторы", считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует агентство Блумберг.