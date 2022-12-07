БАКУ/Trend/ - Необходимы дополнительные инвестиции для увеличения экспорта азербайджанского газа в Европу.

Об этом сказал Trend в среду совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

По его мнению, с учетом существующего потенциала, необходимо инвестировать гораздо больше в добычу газа в Азербайджане.

«Без дополнительных инвестиций в Upstream растущий спрос европейцев не сможет быть удовлетворен. Необходимо также решить вопрос о расширении сетей газопроводов из Азербайджана в ЕС. Кроме того, можно создать экспортные терминалы сжиженного природного газа СПГ в третьих странах с открытым доступом к Средиземному морю», — сказал он.

Эксперт заметил, что европейские правительства не являются клиентами и не имеют полномочий на совершение сделки.

«В Европе именно компании (частные или государственные) заключают и подписывают контракты. Так что нужно заниматься сделками с такими компаниями, как Uniper, ENI, Total, Shell или другими. Необходимы долгосрочные контракты. Возможно, лучшим вариантом при этом будет индексация цен с долгосрочными ценами на нефть, так как текущие цены приведут к разрушению спроса, поэтому это не очень хороший стратегический выбор», — добавил Виддерсховен.

Эксперт считает, что создание интерконнекторов для доступа к азербайджанскому газу также имеет важное значение.

«Юго-восточная Европа все еще испытывает трудности, и с санкциями ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов спрос еще больше возрастет», - заключил он.

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