Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 января повысилась на 2,2 доллара относительно предыдущего показателя и составила 92,11 доллара за баррель, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,19 доллара – до 89,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,19 доллара, составив 50,97 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 января повысилась на 2,31 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,21 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 24 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.