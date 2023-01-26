Завершается интерпретация сейсмоданных по структуре D230 – Бахтияр Асланбейли

БАКУ /Trend/ - По структуре D230 завершается интерпретация сейсмических данных.

Об этом сказал в четверг, отвечая на вопрос Trend, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«После этого в будущем будет принято решение о бурении разведочной скважины и о месте бурения. Буровая деятельность довольно обширна, но не безгранична, так как это требует серьезных инвестиций. Мы смотрим на это комплексно - и на D230, и на «Шах Дениз», «Азери-Чираг-Гюнешли», с точки зрения приоритетности и эффективности инвестиций», - сказал он.

Напомним, что 26 апреля 2018 года bp и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о разделе продукции по совместной разведке и разработке блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Блок D230 находится примерно в 135 километрах (84 милях) к северо-востоку от Баку. Он занимает площадь около 3 200 квадратных километров и ранее не исследовался. Он расположен на глубине 400-600 метров и имеет предполагаемую глубину резервуара около 3 500 метров. В соответствии с СРП сроком на 25 лет, bp является оператором на этапе разведки, владея 50-процентной долей, а SOCAR владеет оставшимися 50 процентами.

Программа сейсморазведочных работ 3D на блоке D230, начатая в декабре 2019 года, была завершена 14 марта 2020 года.