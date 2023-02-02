Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса и ослаблении доллара

Мировые цены на нефть в четверг утром растут примерно на 1%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Ослабление доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оптимистичные ожидания по спросу в надежде на восстановление экономики Китая поддерживают котировки.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,87% — до 83,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 77,22 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 100,88 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

"Цены (на нефть) нашли поддержку в ослаблении доллара США. Однако с учетом всех "медвежьих" факторов, кажется, нефти будет сложно оставаться выше", — сказал агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. в Мумбаи Равиндра Рао (Ravindra Rao).

В среду ФРС США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. А глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к целевым 2% без существенного замедления экономики. Такие комментарии рынки восприняли как "голубиные", что оказало давление на американскую валюту.

В то же время трейдеры по-прежнему с оптимизмом оценивают перспективы спроса на нефть в ожидании восстановления экономики Китая, одного из крупнейших в мире импортеров и потребителей этого сырья.