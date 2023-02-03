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Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)

Энергетика Материалы 3 февраля 2023 16:03 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации министра в Twitter.

"В ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон мы обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике, эффективное использование ресурсов, а также меры, предпринимаемые для укрепления партнерства в области энергетики. Обширный потенциал производства возобновляемой энергии в Азербайджане высоко оценивается Европейским Союзом", - говорится в публикации.

Отметим, что Кадри Симсон, выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку подчеркнула, что Европейский Союз, Азербайджан и страны-партнеры работают для обеспечения энергетической безопасности и стабильности рынка.

Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)
Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)
Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)
Микаил Джаббаров и Кадри Симсон обсудили стратегию перехода к "зеленой" энергетике (ФОТО)
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