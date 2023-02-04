bp работает над выходом на пиковый уровень добычи на «Шах Дениз» – региональный директор

БАКУ /Trend/ - Компания bp продолжает работать над выходом на пиковый уровень добычи на месторождении «Шах Дениз» на уровне 26 миллиардов кубометров газа в год.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, выступая 3 февраля на 9-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

«Я рад сообщить, что «Шах Дениз» продолжает показывать фантастические результаты. В 2022 году на этом гигантском месторождении было добыто более 25 миллиардов кубометров газа, что превышает план. Этого удалось достичь благодаря операционной эффективности мирового уровня», — сказал региональный директор.

Гэри Джонс отметил, что сегодня «Шах Дениз» остается крупнейшим производителем газа bp.

«В настоящее время на месторождении можно производить около 74 миллионов стандартных кубометров газа в сутки. В середине прошлого года мы запустили второй глубоководный фланг на «Шах Дениз» - Запад-Юг. И мы продолжаем работать над выходом на пиковой уровень добычи в 26 миллиардов кубометров газа в год. Для этого мы сейчас сосредоточены на трех основных подводных строительных работах и программе бурения скважин. Подводный добычной комплекс на «Шах Дениз» занимает огромную площадь - около 200 квадратных километров. Он состоит из передовых подводных технологий и сложной инфраструктуры. Этот удивительный подводный производственный узел — первый на Каспии и крупнейший в мире, управляемый bp, и мы продолжаем его расширение», - сказал он.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, по итогам 2022 года на месторождении «Шах Дениз» было добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Доказанные запасы «Шах Дениз» оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте «Шах Дениз» выглядит следующим образом: bp (оператор) – 29,99 процента, ЛУКОЙЛ – 19,99 процента, TPAO – 19 процентов, SOCAR – 14,35 процента, NICO – 10 процентов и SGC – 6,67 процента.

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