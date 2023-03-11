КазТрансОйл осуществит пробную отгрузку нефти в бакинский порт

БАКУ /Trend/ - КазТрансОйл, нефтепроводная компания Казахстана, планирует осуществить пробную отгрузку 7 000 тонн нефти с месторождения Кашаган на экспорт в порту Актау для дальнейшей доставки в порт Баку.

Как передает Trend со ссылкой на компанию, грузоотправителем кашаганской нефти является INPEX North Caspian Sea, Ltd.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил на вчерашнем брифинге, что транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан начнется в этом году.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что страна начнет транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан в начале 2023 года.

"Теперь у нас есть соглашение о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с 1 января 2023 года. В то же время мы предусматриваем дальнейшее увеличение поставок до 6-6,5 миллиона тонн. Пилотные перевозки по железной дороге в направлении Батуми и Узбекистана уже начались, при этом количество вагонов-цистерн было удвоено", - сказал Смаилов.