Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Котировки поддерживают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,41% — до 85,29 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 81,01 доллара.

В ночь на среду API дал свою оценку динамике коммерческих запасов в США за прошлую неделю. Так, за неделю по 31 марта показатель сократился на 4,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,8 миллиона.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 2,3 миллиона баррелей.

Продолжает влиять на торги и решение ОПЕК+ по сокращению добычи. Ранее министерский мониторинговый комитет объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, такое решение приняли ряд стран альянса вместе с Россией.