Цены на нефть сохраняют стабильную динамику

Мировые цены на нефть в понедельник утром стабильны, инвесторы учитывают влияние на рынок ОПЕК+ и ожидают прогноза добычи в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,03%, до 86,28 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,05%, до 82,38 доллара.

Инвесторы ожидают прогноза добычи нефти в США в мае, которое управление энергетический информации (EIA) в минэнерго страны выпустит в понедельник вечером.

При этом в предыдущий торговый день нефть несколько дорожала. "Сокращения ОПЕК+ явно способствовали росту цен", — приводит агентство Блумберг слова главы отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Решение о дополнительном сокращении добычи нефти было принято ОПЕК+ 2 апреля. Общий объем сокращения составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года.