Ряд стран ОПЕК+ добровольно снижает добычу дополнительно к квотам

БАКУ /Trend/ - Ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+, добровольно снижает с понедельника, 1 мая, добычу нефти дополнительно к своим квотам в рамках договоренности с партнерами и будет удерживать ее на таком уровне до конца 2023 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, в начале апреля несколько стран ОПЕК+ уже объявили о добровольном согласованном снижении нефтепроизводства, а Россия продлила до конца года свое решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с к февралю, действовавшее до июля.

В результате общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с): Саудовская Аравия сократит производство на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с.

Представители стран не сообщили, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них, по последним раскрытым данным, в феврале находилась примерно на уровне разрешенных квот.

В качестве объяснения причин добровольного снижения приводятся выражения вроде "превентивная мера" для "решения проблем, стоящих перед мировым рынком нефти и для достижения баланса между спросом и предложением", а также "стабильность рынка". Само же решение принято "по согласованию с некоторыми странами, участвующими в сделке ОПЕК+".

МЭА оценивало, что в марте ОПЕК+ добывала 37,94 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могла извлекать 40,1 млн б/с, то есть участники сделки отставали от разрешенных им квот на 2,16 млн б/с.