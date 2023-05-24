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Венгрия рассчитывает на поставки нескольких миллиардов кубометров газа из Азербайджана

Энергетика Материалы 24 мая 2023 17:50 (UTC +04:00)
Венгрия рассчитывает на поставки нескольких миллиардов кубометров газа из Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Венгрия получит первые 100 миллионов кубометров азербайджанского газа до конца года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции в Молдове.

"Это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов кубометров», - отметил министр.

По его словам, объем поставок газа достигнет миллиарда кубометров в будущем.

Сийярто отметил, что политическое соглашение с Азербайджаном привело к успешным переговорам в торговле. Он выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области энергетики.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году страна планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

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