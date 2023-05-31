Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 мая понизилась на 2,71 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,27 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,04 доллара – до 74,49 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,66 доллара, составив 49,52 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 мая понизилась на 2,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,98 доллара за баррель.

Официальный курс на 31 мая составляет 1,7 AZN/1 USD.