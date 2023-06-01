БАКУ /Trend/ - В Нахчыване в ближайшее время планируется реализовать проекты по альтернативной энергетике.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, правительство Азербайджана активно развивает возобновляемые источники энергии.

«Азербайджан нацелен на привлечение в этот сектор частного сектора, в частности и иностранных игроков. Наша страна обладает огромным потенциалом в области ВИЭ. Сегодня мы работаем над проектом мощностью 1800 мВт и хочу сообщить, что реализация проекта осуществляется в сотрудничестве с частными сектором», - сказал он.

Кроме того, министр сказал, что в Нахчыване есть проекты по ВИЭ, которые планируется реализовать в ближайшее время.