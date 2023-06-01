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Пакистан имеет потенциал выработки "зеленой" энергии в 30 тысяч мегаватт - Мусадик Малик

Энергетика Материалы 1 июня 2023 10:37 (UTC +04:00)
Пакистан имеет потенциал выработки "зеленой" энергии в 30 тысяч мегаватт - Мусадик Малик

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Пакистан имеет потенциал выработки «зеленой» энергии в 30 тысяч мегаватт.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

По его словам, 10 тысяч мегаватт приходятся на долю солнечной энергии, остальная часть - на другие виды.

«В целях реализации этих проектов мы планируем привлекать иностранные инвестиции. Конечно, наше правительство тоже финансирует их реализацию. В ближайшие 5-7 лет Пакистан нацелен на уменьшение выбросов углерода и в этой области необходимо наладить синергию с другими странами, это очень важно. Мы - партнеры и нам необходимо сплотиться в реализации «зеленых» проектов», - отметил министр.

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