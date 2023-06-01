Азербайджан обеспечивает стабильную ценовую политику рынка энергоресурсов - Виталий Беглярбеков

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обеспечивает стабильную ценовую политику рынка энергетических ресурсов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании (SOCAR) Азербайджана Виталий Беглярбеков.

По его словам, Азербайджан, подписав как двусторонние, так и многосторонние газовые контракты с партнерами из Европейского союза, обеспечивает энергетическую безопасность этого региона, а также балансирует ценовую политику этого рынка.

«Цены на азербайджанский газ не меняются. Мы с партнерами заключили долгосрочные контракты, в рамках которых цены остаются стабильными и не меняются, вне зависимости от цен на рынке», - сказал он.