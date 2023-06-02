С "Шах Дениз" до сегодняшнего дня добыты 192 млрд кубометров газа

БАКУ /Trend/ - С месторождения "Шах Дениз" до сегодняшнего дня добыты 192 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе "Бакинской энергетической недели" первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По его словам, на долю добытого конденсата пришелся 41 миллион тонн.

«Хочу также подчеркнуть потенциал этого месторождения, в частности запасы природного газа "Шах Дениз" мы оцениваем в 1,2 триллиона кубометров, а конденсата - в 240 миллионов тонн», - добавил он.

Отметим, что производственная мощность существующих объектов на «Шах Дениз» в настоящее время составляет около 74 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки или около 27 миллиардов кубических метров в год.

Доли участия в «Шах Дениз»: bp (оператор – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19,00%), SOCAR (14,35%), NICO (10,00%) и SGC (6,67%).