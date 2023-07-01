Европа потратила почти 490 млн евро на импорт азербайджанского газа

БАКУ/Trend/ - Расходы Европы на импорт азербайджанского газа в апреле 2023 года достигли почти 490 миллионов евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

В апреле 2023 года Азербайджан поставил в Европу 1,047 миллиарда кубометров природного газа, экспортная выручка составила 488 241 329 евро.

Между тем, министерство энергетики Азербайджана сообщает, что с января по апрель 2023 года страна экспортировала в Европу в общей сложности 3,9 миллиарда кубометров природного газа, что свидетельствует об увеличении экспорта газа на 10,5 процента в годовом исчислении.

За этот период Азербайджан экспортировал 3,4 миллиарда кубометров газа в Турцию и 1,1 миллиарда кубометров в Грузию. По Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), являющемуся частью Южного газового коридора, в Турцию было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Первоначальная пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом расширения до 20 миллиардов кубометров.

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