Сейдинский НПЗ Туркменистана переработал большой объем сырой нефти

БАКУ /Trend/ - За январь - май 2023 года, Сейдинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Лебапском регионе Туркменистана, переработал около 194,4 тысячи тонн сырой нефти, сообщает Trend.

Согласно официальным данным, в указанный период заводом из переработанной нефти было произведено 146,2 тысячи тонн продукции.

В течение первых пяти месяцев текущего года завод из данного сырья произвел 77,1 тысячи тонн бензина и 49,3 тысячи тонн дизельного топлива.

Кроме того, за указанный период Сейдинский нефтеперерабатывающий завод произвел более 1,5 тысячи тонн мазута, 10,7 тысячи тонн тяжелого вакуумного газойля и 7,5 тысячи тонн нефтяного битума.

В целом за прошлый год предприятие переработало 442,4 тысячи тонн сырой нефти, из большей части которой было произведено 226,6 тысячи тонн бензина.

Туркменистан является одной из ведущих стран мира по запасам нефти и газа. В стране огромное внимание уделяется строительству заводов для переработки нефти и газа, а также активному экспорту энергоресурсов на международные рынки.