Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются

По данным торгов, мировые цены на нефть утром в пятницу возрастают после публикации данных о запасах нефти в США, которые были опубликованы днем ранее. Влияние на котировки также оказывает повышение цен на нефть со стороны Саудовской Аравии и ослабление доллара.

Согласно последним данным, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,39% и составила 76,82 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI поднялись на 0,4% до 72,09 доллара.

В четверг стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, заканчивающуюся 30 июня, сократились на 1,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения всего на 1 миллион баррелей. Кроме того, запасы бензина уменьшились больше, чем ожидалось, а запасы дистиллятов неожиданно сократились. В то же время, добыча нефти в США увеличилась на 200 тысяч баррелей в день и достигла уровня в 12,4 миллиона баррелей в сутки.