Цены на нефть пошли вверх

Утром в понедельник наблюдается повышение мировых цен на нефть, что связано с ожиданиями восстановления китайской экономики, сообщает Trend.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на октябрьский контракт возросла на 0,62% до отметки в 85,33 доллара за баррель, а фьючерсов на WTI на тот же период увеличилась на 0,66%, достигнув отметки в 81,19 доллара.

Финансовые рынки в последнее время с недоумением следят за экономической обстановкой в Китайской Народной Республике. Последние данные макроэкономических показателей страны оказались ниже ожиданий, и инвесторы также внимательно следят за состоянием рынка недвижимости в стране. Специалисты считают, что восстановление экономики Китая становится ключевым фактором для дальнейшего роста цен на нефть.