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Цены на нефть пошли вверх

Энергетика Материалы 21 августа 2023 09:18 (UTC +04:00)
Цены на нефть пошли вверх

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Утром в понедельник наблюдается повышение мировых цен на нефть, что связано с ожиданиями восстановления китайской экономики, сообщает Trend.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent на октябрьский контракт возросла на 0,62% до отметки в 85,33 доллара за баррель, а фьючерсов на WTI на тот же период увеличилась на 0,66%, достигнув отметки в 81,19 доллара.

Финансовые рынки в последнее время с недоумением следят за экономической обстановкой в Китайской Народной Республике. Последние данные макроэкономических показателей страны оказались ниже ожиданий, и инвесторы также внимательно следят за состоянием рынка недвижимости в стране. Специалисты считают, что восстановление экономики Китая становится ключевым фактором для дальнейшего роста цен на нефть.

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