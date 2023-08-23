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Мировые цены на нефть умеренно растут

Энергетика Материалы 23 августа 2023 09:19 (UTC +04:00)
Мировые цены на нефть умеренно растут

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Мировые цены на нефть показывают умеренный рост в среду утром. Данные, опубликованные Американским институтом нефти (API), о запасах нефти в США оказали влияние на торговые показатели, сообщает Trend.

Цены на октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,13%, достигнув отметки в 84,14 доллара за баррель. А цены на октябрьские фьючерсы на WTI выросли на 0,2%, достигнув уровня в 79,8 доллара.

Исходя из данных Американского института нефти, коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 2,4 миллиона баррелей за неделю, заканчивающуюся 18 августа. Официальные данные от министерства энергетики США будут опубликованы позже в этот день, и аналитики прогнозируют, что они сообщат о ещё более значительном сокращении запасов - на 2,85 миллиона баррелей.

Нефтяные котировки испытали снижение в предыдущие две торговые сессии и также завершили предыдущую неделю в минусе. Эксперты объясняют это ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и укреплением доллара.

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