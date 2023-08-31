Мировые цены на нефть стабильны

Утром четверга мировые цены на нефть остаются неизменными, поскольку инвесторы анализируют влияние факторов предыдущего дня, сообщает Trend.

На мировых рынках цена на ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent показывает символический рост на 0,09%, достигая отметки в 85,32 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на WTI также поднимается на 0,11%, до уровня 81,72 доллара.

Официальные данные указывают на уменьшение коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, на 10,6 миллиона баррелей, что превышает ожидаемое сокращение в 3,3 миллиона баррелей. Это третья неделя подряд, когда запасы снижаются значительно быстрее прогнозов аналитиков.

Инвесторы также уделяют внимание статистике из Китая. По данным Государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности PMI в промышленности страны вырос в августе до 49,7 пункта с предыдущих 49,3 пункта в июле. Этот рост оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали повышение показателя лишь до 49,4 пункта.