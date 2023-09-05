Азербайджан и ICIEC обсудили развития сферы возобновляемых источников энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Исламская корпорация по страхованию инвестиционных и экспортных кредитов (ICIEC), входящая в группу Исламского банка развития обсудили развития сферы возобновляемых источников энергии, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией ICIEC во главе с Уссамой Кайси.

На встрече было подчеркнуто успешное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Исламским банком развития, а также высоко оценена поддержка банком проектов, реализуемых в стране в различных сферах, в том числе в области энергетики.

Была представлена информация о стратегических целях, вытекающих из "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", о проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, и мерах, принимаемых в направлении создания зоны "зеленой" энергии, энергоэффективности, развития сферы возобновляемых источников энергии, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что в январе текущего года ICIEC приняла Азербайджан в качестве своего 49-го государства-члена.

ICIEC будет тесно сотрудничать с правительством Азербайджана для поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в области торговли, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, санитарии и городских услуг, а также с частным сектором для улучшения доступа к финансированию. ICIEC поддерживает национальные приоритеты социально-экономического развития Азербайджана на период до 2030 года путем достижения устойчивого экономического роста и высокого социального благосостояния, а также приоритет в отношении чистой окружающей среды и страны "зеленого" роста.

ICIEC была создана в 1994 году для укрепления экономических отношений между государствами-членами ОИС и содействия торговле и инвестициям внутри нее путем предоставления инструментов снижения рисков и финансовых решений.