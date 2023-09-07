Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 6 сентября снизилась на 0,67 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 95,75 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,66 доллара до 94,82 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,73 доллара, составив 77,25 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 6 сентября понизилась на 0,53 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 91,41 доллара за баррель.

Официальный курс на 7 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.