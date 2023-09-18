Китай хочет тесно сотрудничать с Азербайджаном в области развития «зеленой» энергетики - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В будущем Китай хочет тесно сотрудничать с Азербайджаном в области развития «зеленой» энергетики, хранения энергии.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Минь.

«Китай уделяет внимание «зеленым» реформам Азербайджана и ценит его усилия, прилагаемые к экологически чистому развитию страны. Китай является одной из первых стран, принявших участие в проектах производства возобновляемой энергии в Азербайджане. В первую партию масштабных проектов в сфере новой энергетики, осуществляемых в Азербайджане китайскими компаниями, входят фотоэлектрическая электростанция мощностью 230 МВт и ветряная электростанция мощностью 240 МВт. Из этих проектов строительные работы фотоэлектрической станции ведутся всего лишь полгода, и вскоре участок пустыни площадью 5,5 кв км станет поистине «неиссякаемым источником богатств». В ближайшем будущем ожидается подключение фотоэлектростанции к энергосети, что сыграет положительную роль в трансформации энергетической структуры Азербайджана», - сказала она.

По словам Го Минь, в то же время многие китайские компании активно продвигают инвестиционные проекты в области чистой энергетики, которые не только принесут Азербайджану прямые инвестиции и передовые технологии, но также повысят занятость и ускорят промышленное развитие.

«Кроме того, мы также рады видеть, что все больше китайских автомобилей и, в частности, тех, что используют новые источники энергии, выходят на азербайджанский рынок, и местные жители их приветствуют. Китай готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном и изучать потенциал взаимодействия в сферах «зеленых» источников энергии и электроэнергии. В будущем мы хотели бы тесно сотрудничать в области развития зеленой энергетики, хранения энергии и снижения пиковых нагрузок, передачи и преобразования энергии, энергосбережения и сокращения выбросов, популяризации транспортных средств, использующих новые виды энергии, строительстве вспомогательных объектов и др. Наша цель – содействовать реализации большего числа проектов и придать новый импульс для совместного китайско-азербайджанского строительства зеленого «Один пояс, один путь»», - добавила посол.

Деятельность китайских компаний в Карабахе

Го Минь ззаявила, что в настоящее время часть китайских предприятий активно продвигают инвестиционно-строительные проекты фотоэлектрических электростанций, чтобы помочь развитию местной «зеленой» экономики на освобожденных территориях Азербайджана.

По ее словам, китайские предприятия активно следят за ходом восстановления освобожденных территорий.

«Многие компании отправились с инспекционными поездками для проведения исследований и приняли участие в реализации таких проектов, как «умные села» и поставка контрольно-испытательного оборудования для аэропортов. В настоящее время часть предприятий активно продвигают инвестиционно-строительные проекты фотоэлектрических электростанций, чтобы помочь развитию местной зеленой экономики. Китайские компании осведомлены о мерах по привлечению инвестиций, принятых Азербайджаном в целях содействия строительству инфраструктуры в освобожденных районах и улучшить инвестиционную и деловую среду. Бизнес-круги Китая готовы проводить консультации с азербайджанской стороной по конкретным проектам в сферах возобновляемой энергетики, строительства инфраструктуры, производства строительных материалов, информационно-коммуникационных технологий и так далее», - добавила посол.

«Один пояс, один путь»

По словам Го Минь, совместное строительство «Один пояс, один путь» в высокой степени соответствует концепции «Среднего коридора».

Посол отметила, что Китай готов углублять транспортное сотрудничество с Азербайджаном в рамках совместного строительства «Один пояс, один путь», содействовать отраслевым обменам между соответствующими ведомствами и предприятиями двух стран, изучать пути повышения эффективности таможенного оформления и перегрузки товаров, а также различные вопросы, связанные с упрощением и унификацией процедур транзитных перевозок, информатизацией логистики и транспорта, снижением транспортных расходов, повышением эксплуатационной стабильности поездов Китай-Европа и так далее.

«Китай также будет привлекать крупные предприятия страны к участию в инвестициях, строительстве и управлении проектами транспортной инфраструктуры вдоль «Один пояс, один путь», он будет делиться своим опытом развития, чтобы использовать взаимодополняющие преимущества всех сторон и совместно способствовать устойчивому росту региональных перевозок», - сказала она.

Посол подчеркнула, что Китай придает большое значение выгодному географическому положению «Среднего коридора», который соединяет Европу и Азию, и положительно оценивает его значение в укреплении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальных промышленных и логистических цепей.

«Совместное строительство «Один пояс, один путь» в высокой степени соответствует концепции «Среднего коридора». В сфере транспортных коммуникаций Китай и страны вдоль «Один пояс, один путь», включая Азербайджан, имеют общие интересы», - добавила Го Минь.

Посол отметила, что Китай стремится к ускорению взаимосвязанности, модернизации инфраструктуры и услуг вдоль Транскаспийского международного транспортного коридора.

«В этом году мы отмечаем десятилетие совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь». С момента ее выдвижения эта инициатива получила положительный отклик и поддержку со стороны международного сообщества, включая Азербайджан. На сегодняшний день она стала международным общественным благом и площадкой для международного сотрудничества в целях глобального устойчивого развития. В рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» Азербайджан и Китай уважают друг друга, идут навстречу друг другу и добиваются плодотворных результатов в сотрудничестве в различных областях. Особенно в последние годы под руководством глав двух государств качественное совместное строительство «Один пояс, один путь» глубоко сопрягается со стратегией «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития». В таких областях, как логистика и транспорт, зеленое развитие, переработка и производство, а также цифровизация выявляются множество приоритетов сотрудничества. В целом, уровень двустороннего прагматического сотрудничества неуклонно повышается», - сказала она.

Посол отметила, что в настоящее время отношения двух стран выходят на новый этап развития.

Китай готов работать с Азербайджаном над углублением стратегического взаимодоверия, усилением сопряжение политики и эффективным использованием таких механизмов сотрудничества, как китайско-азербайджанский межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, добавила она.

«Китайская сторона также готова содействовать торгово-экономическому сотрудничеству, упрощать процедуры торговли и поощрять ее либерализацию, стимулировать инвестиционное сотрудничество, соблюдая принципы совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, поддерживать предприятия обеих сторон в реализации потенциала сотрудничества в таких областях, как производства возобновляемой энергии, хранение энергии, цифровая экономика, промышленное производство, сельское хозяйство и так далее. Кроме того, Китай стремится к ускорению взаимосвязанности, модернизации инфраструктуры и услуг вдоль Транскаспийского международного транспортного коридора, увеличению объемов грузовых железнодорожных перевозок по маршруту Китай – Европа и устранению барьеров для региональных и международных цепей поставок. Китайская сторона также готова укреплять культурно-гуманитарные связи, поощрять связи между деловым, академическим и неправительственным секторами двух стран, а также сплачивать и диверсифицировать социальную основу для углубления двустороннего сотрудничества. Заглядывая в будущее, могу с уверенностью сказать, что обе стороны воспользуются исторической возможностью, чтобы укреплять единство и взаимодействие, продвигать китайско-азербайджанское сотрудничество в совместном строительстве «Один пояс, один путь» и достигать более ощутимых результатов, а также вносить новый вклад в процветание и стабильность, мир и благополучие народов двух стран», - добавила Го Минь.

Торговые отношения

По словам дипломата, Китай готов совместно с азербайджанской стороной изучать новые механизмы и меры по расширению масштабов двусторонней торговли, ее либерализации и упрощения процедур.

«Двусторонняя торговля является важной частью практического сотрудничества Китая и Азербайджана, и в последние годы она сохраняет стабильную и положительную динамику. Согласно статистическим данным Азербайджана, с января по июль 2023 года объем двусторонней торговли с Китаем составил 1,62 млрд долларов США, показав прирост на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Китай остается четвертым крупнейшим торговым партнером Азербайджана и его вторым крупнейшим источником импорта. В настоящее время основной статьей экспорта Китая в Азербайджан является высокотехнологичная продукция, в том числе механическое устройство, электронное оборудование и автомобили. Их экспортная доля превышает 50%. Это играет конструктивную роль в экономическом и социальном развитии Азербайджана и улучшении условий жизни его народа. Вместе с тем Китай активно предлагает Азербайджану в полной мере использовать такие платформы, как Китайская международная выставка импорта и Китайская выставка торговли услугами, для продвижения своей высококачественной и специализированной продукции. Он также поддерживает азербайджанскую сторону в открытии «национальных павильонов» в Китае с целью продвижения своих брендов и реализации продукции. Популярность в Китае азербайджанского вина, гранатового сока, черного чая продолжает расти. Обе стороны также поддерживают тесную связь по вопросу доступа в КНР других видов продукции», - сказала она.

Го Минь добавила, что далее Китай продолжит оказывать необходимую поддержку для продвижения бренда «Сделано в Азербайджане».

«Мы также готовы совместно с азербайджанской стороной изучать новые механизмы и меры по расширению масштабов двусторонней торговли, ее либерализации и упрощения процедур. Обладая крупнейшим в мире потребительским рынком, Китай приглашает азербайджанские компании путем выставок, трансграничной электронной торговли и других каналов знакомить китайских потребителей с еще большим разнообразием азербайджанской продукции», - сказала посол.

X: @Lyaman_Zeyn