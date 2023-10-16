Saipem о планах деятельности в Азербайджане до конца 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Итальянская компания Saipem намерена завершить реализацию контракта с bp по второй фазе разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" к концу 2023 года, сообщили в компании в ответ на запрос Trend.

"Недавно с нашим участием был получен первый газ в рамках проекта разработки месторождения "Абшерон", реализуемого TotalEnergies и государственной нефтяной компанией SOCAR. Основной задачей деятельности Saipem в стране до конца 2023 года является завершение другого флагманского проекта с нашим основным клиентом bp по "Шах-Дениз-2". Проект реализуется и ход реализации полностью удовлетворяет нашего клиента. Это свидетельствует о выдающемся опыте и надежности Saipem, которая более чем 20 лет непрерывно присутствует в Азербайджане, в сотрудничестве с bp и SOCAR, внося свой вклад в полную разработку всех основных морских объектов как на нефтяных, так и на газовых месторождениях", - заявили в компании.

Что касается возможности расширения своего бизнеса в Азербайджане, в Saipem отметили, что благодаря присутствию в Баку с полноценным действующим филиалом компания постоянно изучает рынок на предмет инвестиционных возможностей в энергетическом секторе на фоне растущего экономического обмена между Италией и Азербайджан.

"Интерес Saipem сосредоточен как на традиционном бизнесе, так и на возобновляемых источниках энергии, в частности на морской ветроэнергетике", - сказали в компании.

Напомним, что в 2016 году Saipem и ее партнеры по консорциуму BOS Shelf и Star Gulf подписали с bp контракт по "Шах Дениз-2" стоимостью 1,5 миллиарда долларов США (доля Saipem - примерно 1,3 миллиарда долларов США) сроком на пять лет с возможностью продления еще на пять лет.

В объем работ входит транспортировка и монтаж подводных систем добычи и подводных сооружений, прокладка оптоволоконных кабелей и эксплуатационных шлангокабелей, прокладка 90 километров трубопроводов, их ввод в эксплуатацию и другие работы.

Отметим, что "Шах Дениз-2" является отправной точкой Южного газового коридора, посредством которого каспийский газ попадет на европейский рынок. "Шах Дениз-2" предусматривает добычу дополнительных 16 миллиардов кубических метров газа в год, помимо 10 миллиардов кубических метров, добываемых в рамках "Шах Дениз-1".

X: @Lyaman_Zeyn