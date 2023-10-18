Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Китая по проектам "зеленой" энергии

БАКУ/Trend/ - В рамках визита в Китай министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов провел встречу с председателем компании “China Energy International Group Co.Ltd" Лю Цзэсяном.

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

"На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерством энергетики и компанией “China Gezhouba Group Overseas Investment” по реализации проектов возобновляемых источников энергии мощностью 2 ГВт в Азербайджане.

С китайской компанией были приняты соответствующие меры с целью строительства солнечных электростанций на освобожденных территориях.

Было подчеркнуто, что развитие возобновляемой энергии является одним из главных приоритетов в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана, была представлена информация об энергетических проектах с целью потребления и экспорта, а также “Коридоре зеленой энергии - Каспийско-Европейский Союз”. Были рассмотрены возможности сотрудничества с компанией China Energy в области интеграции возобновляемых источников энергии в сеть и передачи "зеленой" энергии. Достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий с компанией, в целях расширения сотрудничества и обмена опытом", - сообщили в министерстве.