Проект солнечной электростанции bp в Карабахе поспособствует декарбонизации терминала "Сангачал"

БАКУ /Trend/ - Проект солнечной электростанции "Шафаг" сыграет важную роль в декарбонизации терминала "Сангачал", сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, состоялась онлайн-встреча с участием сопредседателей Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджана и Правительством Великобритании и Северной Ирландии, министра энергетики Парвиза Шахбазова и заместителя государственного секретарь парламента Великобритании, министра экспорта Министерства бизнеса и торговли Малкольма Оффорда.

На встрече обсуждалась деятельность совместной межправительственной комиссии, в том числе вопросы очередного заседания комиссии, запланированного на декабрь 2023 года в Баку, и вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

В ходе беседы также была подчеркнута роль природного газа в поддержке энергетического перехода, и отмечено, что Азербайджан сосредоточен на развитии как сектора природного газа, так и возобновляемых источников энергии. Было отмечено, что реализуемые в настоящее время проекты ”зеленой" энергии обеспечат значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии в производственной мощности электрической энергии до 2030 года.

В ходе онлайн-встречи также было упомянуто о сотрудничестве с компанией bp, основным партнером Азербайджана в нефтегазовых проектах, по проекту солнечной электростанции “Шафаг” на освобожденных территориях, и было отмечено, что этот проект сыграет важную роль в декарбонизации терминала “Сангачал”.

Напомним, что в июне 2022 года министерство энергетики Азербайджана и bp подписали исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Этот документ был подписан в рамках стратегического решения, связанного с созданием зоны "зеленой" энергии на освобожденных территориях Азербайджана и развитием сектора возобновляемой энергетики, а также обязательствами по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году и реализации стратегии bp стать компанией с нулевой эмиссией к 2050 году.

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