Исполнительный директор о процессе финансирования IGB

БАКУ/Trend/- Оставшиеся средства на реализацию проекта интерконнектор Греция-Болгария (IGB) полностью освоены, сообщила в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева.

"Общая стоимость проекта составляет 253 миллиона евро и обеспечена за счет инвестиций акционеров, кредита Европейского инвестиционного банка, средств Европейской программы восстановления в сфере энергетики (ERPR) и Операционной программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC 2014-2020)",- сказала она.

Георгиева отметила, что все средства были выделены траншами, каждый из которых был получен после тщательной оценки и независимого аудита, чтобы гарантировать, что ICGB выполнила все работы на трубопроводе в соответствии с самыми высокими стандартами в отрасли.

"Хотя этот процесс довольно медленный и довольно тяжелый в административном отношении, он привнес новый уровень прозрачности и контроля в нашу работу, а также помог нам обеспечить полное соответствие национальному и европейскому законодательству. Последний оставшийся транш по проекту мы получили в октябре — 22,1 миллиона евро", — добавила она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

На этапе планирования техническая мощность трубопровода изначально была рассчитана примерно на 5 миллиардов кубометров в год, и достижение этой цели является текущей задачей на ближайшее будущее.

X: @Lyaman_Zeyn