Названо число ГЭС, которые введут в эксплуатацию на освобожденных территориях Азербайджана в 2024 году

БАКУ/Trend/ - В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2024 году начнут работать 12 новых гидроэлектростанций (ГЭС), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "АзерЭнержи".

При этом фундаменты девяти из них заложены в 2023 году.

"Все 12 ГЭС будут вырабатывать "зеленую" энергию и будут сданы в эксплуатацию в 2024 году", - отмечает ОАО.

В октябре текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что в ближайшие два-три года суммарная мощность электростанций в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах страны будет доведена до 500 МВт.

В Восточно-Зангезурском экономическом районе в течение 2021-22 годов было создано более 50 МВт генерирующих мощностей, а в 2023 году они увеличены троекратно.

Энергия, вырабатываемая на ГЭС, а также с помощью солнечных панелей и ветряных установок, считается экологически чистой.

По данным AREA, 25 процентов всех гидроресурсов Азербайджана находятся на освобожденных территориях.

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