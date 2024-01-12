Названо количество абонентов «Азеригаз», не превысивших в 2023 г. нижний предел потребления газа

БАКУ /Trend/ — В 2023 году 47,1 процента абонентов (1 199 375 абонентов) производственного объединения «Азеригаз» SOCAR не превысили нижний предел потребления газа, действующий с октября 2021 года, передает в пятницу Trend.

Как сообщил на мероприятии для представителей СМИ и НПО начальник управления газового контроля "Азеригаз" Эльчин Годжаев, по результатам 2023 года 47,1 процента абонентов не превысили нижнюю планку лимита потребления газа (до 1200 кубометров, тариф 12 гяпик за один кубометр).

По его словам, за прошлый год 39,3 процента абонентов (то есть 998 946 абонентов) воспользовались средним тарифом за потребление газа (в пределах 1200-2500 кубометров, 20 гяпик за кубометр).

Из общего числа абонентов лишь 13,6 процента, или 346 557 абонентов воспользовались тарифом в 25 гяпик за кубометр (повышенное потребление газа).

Напомним, что 16 октября 2021 года на заседании Тарифного совета было принято решение о тарифной корректировке оптовых и розничных цен на природный газ. Так, тарифы на часть годового потребления населения до 1200 кубометров были повышены с 10 до 12 гяпик за кубометр. Для населения тарифы на использование газа в объеме 1200-2500 кубометров и более 2500 кубометров не изменились, составив 20 и 25 гяпик за кубометр соответственно. Тарифы на газ для промышленности и сельского хозяйства были повышены с 20 до 22 гяпик за один кубометр.