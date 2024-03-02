Парвиз Шахбазов в Алжире проведет встречи в рамках заседания Форума стран-экспортеров газа

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа в Алжире, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство энергетики.

"Министр энергетики 2 марта отправился в Алжир для участия в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ или GECF)", - сообщили в министерстве.

На этой встрече намечены обсуждения последних тенденций на мировом рынке газа, дискуссии о роли и развитии газовых ресурсов.

"Министр также проведет ряд двусторонних встреч", - упомянуто в информации.

Отметим, что GECF действует больше 20 лет и является авторитетной организацией среди газодобывающих стран.

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