В ПО "Азнефть" произведена кадровая перестановка

БАКУ/Trend/ - В руководстве производственного объединения "Азнефть" SOCAR произведена кадровая перестановка, сообщили в четверг Trend в пресс-центре SOCAR.

Шахмар Гусейнов освобожден от должности генерального директора этого ПО и назначен советником президента SOCAR. Гусейнов занимал пост главы "Азнефти" с декабря 2019 года.

Сейчас "Азнефть" возглавил 56-летний Али Гурбанов, который ранее руководил представительством операционной компании по блоку месторождений "Umid Babek".

Гурбанов в 1991-1998 годах работал в SOCAR на разных должностях. В 1998 году он работал в bp, в 2011 году вернулся в SOCAR.

Отметим, что "Азнефть" отвечает за добычу нефти и газа с нефтегазодобывающих управлений.

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