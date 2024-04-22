Турция с 2025 года будет регулярно получать СПГ из Омана

БАКУ/Trend/ — Турция будет покупать сжиженный природный газ (СПГ) Омана, передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию "Oman LNG".

В конце прошлой недели турецкая Botas заключила 10-летнее соглашение с Oman LNG, в соответствии с которым оманская госкомпания будет поставлять Botas 1 миллион тонн СПГ в год.

В "Oman LNG" заявили, что поставки по сделке начнутся в 2025 году.

Отметим, что Botas имеет 5 СПГ-терминалов, активно закупает СПГ у разных производителей, включая США, Катар, РФ.

Годовые потребности Турции в газе - более 50 миллиардов кубометров, покрываются СПГ, а также трубопроводным газом из РФ, Азербайджана и Ирана.

На прошлой неделе "Oman LNG" также подписала 10-летнее соглашение на 1,6 млн тонн СПГ в год со своим акционером Shell, а также 10-летний контракт на 0,8 миллиона тонн СПГ в год с японской компанией Jera.

С 2025 года Оман войдет в тройку крупнейших мировых производителей СПГ за счет запуска новых производственных мощностей.

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