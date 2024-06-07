Болгария форсирует работы по "Вертикальному газовому коридору"

БАКУ/Trend/ - Болгарский государственный газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" подписал два контракта на сумму почти 485 миллионов левов (около 269,6 миллиона долларов США/ 248 миллионов евро) с двумя консорциумами - Hill International и GBS - на расширение инфраструктуры в рамках "Вертикального газового коридора" (идет от Греции через Болгарию на север Европы).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на информацию Кабинета министров Болгарии.

Отметим, что в мае 2024 года "Булгартрансгаз" объявлял тендеры на расширение "Вертикального газового коридора", предусматривающий территориальное планирование, инвестиционный дизайн, поставку материалов и оборудования, а также на строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов для расширения инфраструктуры в точках соединения Кулата-Сидирокастро и Негру Вода-Кардам.

Консорциумы Hill International и GBS (GlavBulgarStroy) победили в двух из трех лотов тендеров.

Консорциум "DZZD Negru Voda Kardam 2024", состоящий из американского поставщика инженерных решений Divicom, румынской строительной компании Habau и местной фирмы SA.I.E, был выбран для выполнения работ по строительству газопровода из Пиперево в Перник.

Напомним, что в 2016 году Греция, Болгария, Румыния и Венгрия договорились о развитии инфраструктуры для так называемого "Вертикального газового коридора", обеспечивающего двустороннюю транспортировку газа между странами-участницами.

В январе 2024 года к инициативе присоединились Украина, Молдова и Словакия.

"Подписанные контракты знаменуют начало усилий по увеличению мощностей по транспортировке газа между Грецией и Болгарией, а также между Болгарией и Румынией. После завершения строительных работ, газотранспортная инфраструктура Болгарии сможет поставлять дополнительные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из таких источников, как США, Египет и, возможно, Азербайджан (СПГ от SOCAR Trading)", - отмечено в пресс-релизе.

Премьер-министр Болгарии Димитр Главчев считает, что инициатива газотранспортных операторов Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдовы гарантирует энергетическую безопасность за счет диверсификации поставок в долгосрочной перспективе.

"После ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа через Украину, "Вертикальный газовый коридор" может стать той инфраструктурой, которая будет иметь первостепенное значение для региона Европы", - подчеркнул Главчев.

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