Энергосектор занимает особое место в сотрудничестве Болгарии и Азербайджана - министр энергетики Болгарии

БАКУ/Trend/ - Энергетический сектор занимает особое место в двустороннем сотрудничестве Болгарии и Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на шестом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

"Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в сфере энергетики. Хотел бы отметить регулярный и конструктивный диалог между министерствами энергетики двух стран. Выражаем искреннюю благодарность Азербайджану за поддержку усилий болгарского правительства по диверсификации источников и объемов поставок", - подчеркнул он.

По его словам, Болгария готова работать над увеличением потенциала Южного газового коридора.

Министр также упомянул, что открытие офиса SOCAR в Софии в 2023 году сыграло важную роль в развитии энергетического партнерства между двумя странами.

"Болгария имеет большое число газовых интерконнекторов в регионе, и готова принимать и осуществлять транзит существенных объемов газа", - добавил Малинов.

Помимо этого, он сообщил о начале газификации Болгарии при содействии SOCAR, и поблагодарил данную компанию за старт в июне поставок газа промышленным объектам Болгарии.

Напомним, что Болгария с 2021 года получает газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" на долгосрочной основе. С 2023 года SOCAR также поставляет свои излишки газа в Болгарию при появлении такой возможности.

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