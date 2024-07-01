Энергосектор занимает особое место в сотрудничестве Болгарии и Азербайджана - министр энергетики Болгарии

БАКУ/Trend/ - Энергетический сектор занимает особое место в двустороннем сотрудничестве Болгарии и Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на шестом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.
"Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии в сфере энергетики. Хотел бы отметить регулярный и конструктивный диалог между министерствами энергетики двух стран. Выражаем искреннюю благодарность Азербайджану за поддержку усилий болгарского правительства по диверсификации источников и объемов поставок", - подчеркнул он.
По его словам, Болгария готова работать над увеличением потенциала Южного газового коридора.
Министр также упомянул, что открытие офиса SOCAR в Софии в 2023 году сыграло важную роль в развитии энергетического партнерства между двумя странами.
"Болгария имеет большое число газовых интерконнекторов в регионе, и готова принимать и осуществлять транзит существенных объемов газа", - добавил Малинов.
Помимо этого, он сообщил о начале газификации Болгарии при содействии SOCAR, и поблагодарил данную компанию за старт в июне поставок газа промышленным объектам Болгарии.
Напомним, что Болгария с 2021 года получает газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" на долгосрочной основе. С 2023 года SOCAR также поставляет свои излишки газа в Болгарию при появлении такой возможности.
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