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Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергосекторе

Энергетика Материалы 1 июля 2024 17:59 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

"Мы обсудили будущие направления экономических связей между Азербайджаном и Болгарией, а также потенциал сотрудничества в энергетическом, торговом и промышленном секторах", - говорится в публикации.

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