Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - 20 января цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 1,42 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82,95 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,49 доллара - до 81,67 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS снизилась на 1,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,95 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 1,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,75 доллара за баррель.

Официальный курс на 21 января составляет 1,7 AZN/1 USD.