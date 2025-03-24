Консорциум TAP раскрыл объем поставок газа в феврале 2025 года (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) в феврале 2025 года транспортировал 0,81 миллиарда кубометров газа, сообщили в ответ на запрос Trend в консорциуме TAP AG.

"В феврале (по состоянию на 1 марта) мы поставили 0,81 миллиарда кубометров газа, из которых 0,1 миллиарда кубометров – в Грецию, 0,06 миллиарда кубометров – в Болгарию и 0,65 миллиарда кубометров – в Италию", – заявили в консорциуме.

Отметим, что TAP обеспечивает транспортировку природного газа от границы Греции с Турцией до южной части Италии, предоставляя заинтересованным сторонам возможность поставок газа в различные страны Европы.

TAP предлагает прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки в рамках Южного газового коридора — 3500-километровой газовой цепочки, которая простирается от Каспийского моря до Европы.

X: @Lyaman_Zeyn