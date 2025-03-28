Оператор IGB раскрыл объем поставок газа в феврале 2025 г. (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В феврале 2025 года объем газа, транспортированного по газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в направлении из Греции в Болгарию, составил 804 794,90 МВт·ч, сообщили в ответ на запрос Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"А объем поставок в направлении из Болгарии в Грецию через виртуальный реверс составил 126 064,66 МВт·ч", - отметили в компании.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиардов кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок в ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn