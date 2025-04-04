Южный газовый коридор – отличный пример совместных усилий для достижения общих целей – заместитель министра Грузии

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор является отличным примером совместных усилий для достижения общих целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

«Энергетическая стратегия Грузии соответствует глобальным целям устойчивого развития, подчеркивая нашу приверженность сокращению выбросов углерода при обеспечении энергетической безопасности. Поддержка оптимального развития богатых водных, ветровых и солнечных энергетических ресурсов Грузии имеет ключевое значение для развития сектора возобновляемых источников энергии. Именно поэтому мы активно поддерживаем инвестиции в инфраструктуру "зеленой" энергетики. Наряду с Южным газовым коридором, проект подводного энергетического кабеля через Черное море является отличным примером наших совместных усилий по достижению общих целей», - отметил Цинцадзе.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.