Инвестиции в IGB требуют более чётких механизмов поддержки со стороны ЕС — исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - Инвестиции в такую переходную инфраструктуру, как интерконнектор Греция-Болгария (IGB), требуют более чётких механизмов поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева в ходе своего выступления на саммите по сжиженному природному газу (СПГ) в Будапеште.

Она подчеркнула растущую роль Болгарии в качестве стратегического хаба в Юго-Восточной Европе, при этом отметив ключевое значение газопровода IGB. По ее словам, будучи частью как Южного газового коридора, так и Вертикального газового коридора, данный интерконнектор играет важную роль в обеспечении диверсифицированных поставок газа в регион, включая Украину и Молдову.

Георгиева рассказала о достигнутом прогрессе, вызовах и долгосрочной стратегической важности IGB в контексте планируемого увеличения пропускной способности до 5 миллиардов кубометров в год.

«Чтобы ускорить энергетический переход устойчивым способом, мы должны уметь сочетать амбиции с реалиями. Инвестиции в такую переходную инфраструктуру, как IGB, крайне необходимы — но для этого нужны более чёткие механизмы поддержки со стороны ЕС, отражающие современные рыночные реалии», - отметила она.

Георгиева также добавила, что на фоне сокращения поставок природного газа из России, ожидается, что импорт СПГ в Европу вырастет на 25% в 2025 году — это почти 30 миллиардов кубометров. Она подчеркнула потребность Европы в пополнении газовых хранилищ и диверсификации источников поставок.

В дополнение к участию в панельных дискуссиях представители ICGB провели содержательные переговоры и продуктивные встречи с представителями всех ключевых региональных операторов газотранспортных систем, по итогам которых был согласован конкретный план совместных дальнейших шагов.

Отметим, что IGB позволяет Болгарии подключаться к Южному газовому коридору и является частью "Вертикального газового коридора". Газопровод укрепляет энергетическую связанность и безопасность в регионе, предоставляя доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников.

На данный момент газопровод функционирует с мощностью 3 миллиарда кубометров в год с потенциальным расширением до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор покрывает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии и обеспечивает надежный маршрут для поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

X: @Lyaman_Zeyn