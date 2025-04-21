Увеличился объем перевалки грузов через терминал Кулеви SOCAR (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В 2024 году через нефтяной терминал Кулеви, принадлежащий государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, было перевалено 2,5 миллиона тонн грузов, сообщили в компании в ответ на запрос Trend.

"Из этого объема 0,95 миллиона тонн составляют грузы азербайджанского происхождения, а 1,55 миллиона тонн — транзитные грузы. Для сравнения, за тот же период в 2023 году объем перевалки через терминал составил 2,16 миллиона тонн. Таким образом, в 2024 году объем грузов увеличился на 349 тысяч тонн по сравнению с 2023 годом", — сообщили в SOCAR.

Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), начали работу 16 мая 2008 года.

Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.

X: @Lyaman_Zeyn